Napoli speelt dinsdag met speciale shirtjes ter ere van topschutter aller tijden Dries Mertens

Napoli zal zijn uitwedstrijd bij Hellas Verona van dinsdagavond afwerken met speciale shirtjes om de prestatie van Rode Duivel Dries Mertens in de bloemetjes te zetten. Mertens scoorde vorige week in de halve finale van de Coppa Italia zijn 122ste doelpunt voor de club, waardoor hij topschutter aller tijden is.

De truitjes waarmee Napoli dinsdagavond in Verona zullen aantreden, zullen op de linkermouw een patch hebben met de woorden “Dries Mertens All Time Top Scorer.” Op het moment dat er aftrapt wordt, zal het speciale shirt voor Mertens ook meteen te koop worden aangeboden in de officiële fanshops van Napoli. Wie bestelt, ontvangt het shirt meteen ook in een speciale geschenkverpakking. “Een erkenning voor onze kampioen”, schrijft de club op zijn website.