Bij STVV lijkt spits Yuma Suzuki op weg naar de uitgang. Er was eerder al vage interesse vanuit Frankrijk, Duitsland en het Midden-Oosten voor de Japanner, die werd nu concreet met een bod van drie miljoen euro.

