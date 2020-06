Racisten leggen een strop in pitbox van zwarte Nascarrijder

In de pitbox van de Amerikaanse Nascarpiloot Darrell ‘Bubba’ Wallace is zondag een strop aangetroffen. Wallace is de enige zwarte die fulltime aan het grootste Amerikaanse racekampioenschap deelneemt, en een strop staat in het zuiden van de VS symbool voor een lynchpartij. Ze wordt gebruikt om zwarten te intimideren. Rond het circuit in Alabama werden ook KKK-vlaggen gesignaleerd.