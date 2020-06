Genk -

Eén van de medeverdachten van de martelmoord op Genkenaar Hilal Makhtout is voorwaardelijk vrij. Makhtout werd op 12 maart 2019 vermoord teruggevonden in een huisje in de Ardennen. Hij werd eerst gemarteld en gedood. Daarna werd zijn lichaam naar een gehuurd huisje gebracht in Forzée. Het motief: drie kilo verdwenen cocaïne.