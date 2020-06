Sint-Truiden -

Het wordt deze week tropisch warm. In Limburg kunnen we er nu al van uit gaan dat we een hittegolf krijgen. Voor de woonzorgcentra wordt het dus weer alle hens aan dek om de bewoners fit en gezond door deze warme dagen te loodsen. Maar daar zijn ze klaar voor, klinkt het bij Villa Rosa in Sint-Truiden. De afgelopen zomers werden we vaak geconfronteerd met de hitte en dus hebben de woonzorgcentra hier intussen genoeg ervaring in.