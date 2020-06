Een voetgangster in Kalugu, een stad in Rusland, staat rustig op de stoep te wachten wanneer er plots twee auto’s op brute wijze met elkaar in botsing komen. De grootste auto van de twee rijdt met een rotvaart op haar af maar scheert rakelings langs haar rug. Ze wordt enkele meters meegesleurd tot de auto tot stilstand komt. Even later krabbelt ze recht. Ze komt er met slechts lichte verwondingen van af.