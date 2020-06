De Block: “Geen moment aan opstappen gedacht”

Ze stond de afgelopen maanden in het oog van de storm, maar kritiek glijdt van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) af als water van een eend. Of ze nagedacht heeft over haar mogelijk ontslag? “Nee, ik heb altijd de verantwoordelijkheid genomen en ik ben arts: als de patiënt ziek is, is dat niet het moment om weg te lopen”, zegt ze in de kranten van Sudpresse.