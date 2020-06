Ging Victoria Beckham stiekem naar de kapper tijdens de lockdown?

Victoria Beckham verscheen op sociale media met gecoiffeerde golvende lokken en perfecte nagels, en toch zijn alle kapsalons en beautysalons nog altijd gesloten in Engeland. Hoe kan dat, vragen haar volgers zich af.

In een video die ze onlangs op Instagram deelde, vertelt Victoria Beckham over haar favoriete dagcrème uit haar eigen assortiment beautyproducten, maar haar fans hadden vooral oog voor haar perfecte manicure en kapsel. Nochtans verblijft de 46-jarige ontwerpster al enkele weken in quarantaine in Engeland met haar man David en haar drie jongste kinderen Romeo, Cruz en Harper. Wat meteen de vraag doet rijzen hoe ze aan die nagels en dat kapsel is geraakt.

Veel van haar volgers reageerden op het filmpje en heel wat onder hen gaven aan dat ze duidelijk een nieuw kapsel heeft en een lichtere haarkleur heeft. Al even snel klonk dan ook de kritiek dat ze zich tijdens de lockdown niet aan de regels heeft gehouden en toch een afspraak met de kapper heeft gemaakt. “Ik vraag me af hoe ze aan de gekleurde haren is geraakt tijdens de lockdown”, schrijft een fan. “Het is een mooie manicure, maar ik zou wel eens willen weten waar ze haar nagels heeft laten doen.”

Kritiek

Bovendien volgden ook heel wat opmerkingen over mogelijke plastische chirurgie. “Breng je die crème aan voor of na je botoxbehandeling?”, vraagt iemand zich af met een knipoog. “Wat heb je met je lippen laten doen?”, klinkt het nog. En dan kwam er ook nog kritiek op de kostprijs van de dagcrème die ze in het filmpje aanprijst. Voor een flacon van dertig milliliter moet je zo’n 110 euro neertellen, voor de versie van 50 milliliter gaat het al om 160 euro.