Philipp Plein beschuldigd van kopiëren van Dior

Modewaakhond Diet Prada heeft de Duitse ontwerper Philipp Plein op het matje geroepen omdat hij schaamteloos een campagne van Dior zou hebben gekopieerd.

Philipp Plein maakte enkele dagen geleden zijn nieuwste campagne bekend. Het gaat om een filmpje voor een van zijn sneakers met daarop The $kull, een van de afbeeldingen die vaak terugkomt in zijn creaties. Alleen is de achtergrond die daarvoor wordt gebruikt nogal dezelfde als diegene die het Franse modehuis Dior aanwendde om in december de samenwerking met Shawn Stüssy voor te stellen, merkt Diet Prada op.

De Instagrampagina, met zo’n twee miljoen volgers en dus bijzonder invloedrijk, stelt met de regelmaat van de klok kopieergedrag in de modewereld aan de kaak. “Hier hebben we Philipp Plein die schaamteloos het logo kopieert dat Dior samen met Shawn Stüssy ontwikkelde voor de herfst/wintercollectie voor mannen, die in december in Miami werd gepresenteerd.”

De Duitse ontwerper heeft nog niet op de aanklacht gereageerd. De bewuste beelden op Instagram staan ook nog altijd online.