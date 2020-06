Michael Tatschl, een Oostenrijkse zelfbeschreven vagebond en voormalige “beste vriend” van Christian Brückner, is er naar eigen zeggen “zeker van” wat de hoofdverdachte in de zaak met Maddie McCann gedaan heeft. Dat heeft hij gezegd in een interview met The Telegraph.

“Hij was mijn beste vriend. Hij was ook een pervert die perfect in staat zou zijn om een kind te kidnappen. Voor zijn seksuele driften of voor geld”, dat zegt Michael Tatschl in een explosief interview ...