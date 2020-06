OPROEP. Slechts één keer per week naar containerpark: raakt u uw afval kwijt?

Aan de Limburgse containerparken was het vorig weekend weer aanschuiven. Hagen worden gesnoeid en mensen weten geen blijf met hun afval doordat ze nog maar één keer per week naar het containerpark mogen. Raakt u al uw afval wel of niet kwijt? Laat het ons hier weten.

Peter Govaere uit Peer klaagt dat hij met zijn bescheiden aanhangwagen en een gezin van zes niet vaker naar het containerpark mag. “Terwijl de rest van de wereld terug aan de gang schiet, blijven de containerparken slechts één keer per week toegankelijk. Het lukt écht niet meer om al het afval te beheren.”

Volgens de statistieken van Limburg.net, uitbater van de containerparken, blijkt slechts twee procent van de inwoners meermaals per week naar het containerpark te gaan. “Voor die kleine mensen is er nu mogelijk een probleem. Maar we houden voorlopig vast aan de maatregel omdat we anders de ‘social distance’ niet kunnen garanderen in onze containerparken. Bovendien willen we vermijden dat de files op zaterdag nog langer worden”, zegt directeur Kris Somers van Limburg.net.

Vorig weekend was het lang aanschuiven. “Toch bewijzen onze cijfers dat het aantal bezoekers niet opvallend hoger lag dan dezelfde periode vorig jaar.”

Volgens Peter Govaere uit Peer grijpen velen naar de intussen verboden methode uit de jaren 70: stoken en sluikstorten.

