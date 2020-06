De politie LRH heeft zaterdagavond een 29-jarige man opgepakt die vermoedelijk heeft ingebroken in drie auto’s. Dankzij een verklaring van een getuige en het cameranetwerk kwam de politie de verdachte op het spoor.

Zaterdagavond kreeg de politie de melding dat iemand had ingebroken in een voertuig aan de Kempische Kaai. De verdachte had een ruit ingegooid en een laptop gestolen. Op de Hoogbrugkaai gebeurde hetzelfde ...