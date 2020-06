Club Brugge werkt eerste groepstraining af, Deli zoals verwacht nog niet aanwezig

Club Brugge begon op maandag zijn jacht op de dubbel: na de medische testen eind vorige week werd er nu ook voor de eerste keer getraind in het Belfius Basecamp in Westkapelle. De pers mocht uitzonderlijk een kijkje komen nemen met bepaalde veiligheidsmaatregelen.

Er werd in twee groepen getraind door de Covid-maatregelen. De nadruk werd gelegd op balgevoel en passing. “Get the feeling again”, riep Clement zijn spelers toe. Sommigen hielden het bij loopwerk. Zowel staf als spelers droegen geen mondmaskers. Dat is niet nodig aangezien iedereen intensief getest wordt op corona.

Brandon Mechele start de voorbereiding met een coronabaard. Foto: BELGA

Nieuwe uitrustingen maandag voorgesteld

Echte duels werden er ook nog niet afgewerkt: zelfs de spelers probeerden de nodige afstand te houden tussen elkaar. Iedereen was aanwezig uitgezonderd Simon Deli. De verdediger zit nog vast in Ivoorkust en wordt de komende dagen in het oefenkamp verwacht voor zijn medische testen en eerste training. Rond de middag worden de nieuwe uitrustingen voorgesteld, net als de nieuwe hoofdsponsor.