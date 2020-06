Burberry kiest voor modeshow in de openlucht en iedereen is welkom

Burberry heeft als een van de eerste grote namen bekendgemaakt dat het terugkeert met een show in september, maar verwacht je niet aan een klassiek defilé. Het evenement zal plaatsvinden in de natuur en zal ook deels virtueel gaan.

Terwijl heel wat grote namen al hebben laten weten niet meer deel te zullen nemen aan de grote modeweken, kiest Burberry daar resoluut wel voor. Creatief directeur Riccardo Tisci heeft in een mededeling laten weten dat hij zijn nieuwste collectie op 17 september zal presenteren. Het gaat om een “fysieke live presentatie die voor iedereen digitaal toegankelijk zal zijn”.

Dat betekent dus dat het om een combinatie zal gaan van een live evenement en een virtuele presentatie. Terwijl de meeste merken kiezen voor een van de twee zal Burberry dus als eerste experimenteren met een zogenoemde phygital show. Die zal plaatsvinden in de Britse natuur, een verwijzing naar oprichter Thomas Burberry die zich oorspronkelijk specialiseerde in regenbestendige outdoorkleding voor jagers en vissers.

Klimaatneutraal

“Als mens hebben we altijd een diepe affiniteit met de natuur gehad. Vooral recentelijk hebben we er allemaal naar verlangd om er opnieuw mee in contact te komen en voor deze show wilde ik die gevoelens vieren door onze gemeenschap samen te brengen in een creatieve ervaring die plaatsvindt in het prachtige, natuurlijke landschap van Groot-Brittannië”, zegt Tisci. Hij laat ook nog weten dat de show klimaatneutraal zal zijn.