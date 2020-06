Zidane pikt het niet dat iedereen vindt dat Real bevoordeeld wordt

Alles te herdoen in Spanje waar Real Madrid na een 1-2-zege bij Real Sociedad nu samen met FC Barcelona La Liga aanvoert. “Het resultaat van goed voetbal”, zeggen ze in Madrid. “Eerder te danken aan de arbitrage”, briest men elders in het land. En dat laatste pikt Madrileens trainer Zinédine Zidane niet meer.