Binnenkijken in de villa van 20 miljoen euro die The Weeknd verkoopt

Nu The Weeknd met ‘Blinding lights’ opnieuw een wereldhit heeft gescoord, kan hij zich ongetwijfeld een nog duurder stulpje permitteren. In elk geval verkoopt hij zijn villa in Los Angeles. Kostprijs: zo’n 21 miljoen euro.

The Weeknd, artiestennaam van Abel Tesfaye, verkoopt zijn huis in Los Angeles voor een slordige 21 miljoen euro. Het ligt in Hidden Hills, een plaats die populair is bij heel wat sterren. De Canadese zanger kocht de woonst drie jaar geleden nog voor zo’n zestien miljoen euro.

Het gaat om een landgoed van om en bij de 13.000 vierkante meter en omvat onder meer een basketbalplein, infinity pool, wijnkelder, spa, stallen en een apart gastenhuis met twee slaapkamers. De villa zelf telt zeven slaapkamers en elf badkamers.

