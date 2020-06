Waarom een Genkse blok met serviceflats bijna leegstaat: “Veel mensen misleid”

Genk -

Het was jarenlang de investering bij uitstek voor wie wat geld opzij had staan: een serviceflat kopen. Betrouwbaar en inkomsten gegarandeerd, want huurders vind je zeker. De vergrijzing zou daar wel voor zorgen. Maar er zijn er de afgelopen jaren zo veel gebouwd dat het vandaag vaak lege burchten zijn. Wanhopige eigenaars proberen ze nu te verkopen als gewoon appartement. Met dramatische gevolgen voor wie er tóch is gaan wonen. “Veel brave mensen zijn compleet misleid”, zeggen experts.