Romelu Lukaku heeft na herstart Serie A amper 9 minuten nodig om eerste doelpunt te scoren en viert dat op gepaste wijze

9 minuten, zo lang heeft het geduurd voor Romelu Lukaku weer de weg naar de netten vond na de hervatting van de Serie A. De topscorer van de Rode Duivels had ook een voet in het tweede doelpunt van Inter, dat met 2-1 won van Sampdoria. Inter houdt zo leider Juventus enigszins in het vizier.

Romelu Lukaku speelde met Inter vorige week al de halve finale van de Coppa Italia, waarin verloren werd van latere winnaar Napoli. Met Sampdoria, momenteel degradatiekandidaat in de Serie A, ontmoetten Lukaku en co zondagavond in het eigen San Siro een eenvoudige tegenstander. Op papier toch. Inter nam wel een blitzstart, want na amper 9 minuten had Lukaku al gescoord na een aanval die hijzelf opzette.

Lukaku nam de bal aan na een hakje van spitsbroer Lautaro Martinez, waarna hij zelf een één-tweetje opzette met Christian Eriksen en haarfijn afwerkte. Lukaku ging nadien, geheel in de geest van de George Floyd-protesten, op de knie zitten.

Een statement dat hij na de wedstrijd nog wat extra duiding gaf op Twitter. “Dit doelpunt is voor iedereen die vecht tegen onrechtvaardig”, klonk het in een tweet. “Ik sta met jullie.”

This one is for all the people who’s fighting for injustice.

I am with you ✊🏿 pic.twitter.com/I2FlUGCb8t — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 21, 2020

Inter bleef nadien de betere ploeg en ook Lukaku handhaafde zich. Het vizier stond na de openingstreffer echter niet scherp. Net na het halfuur scoorde Inter toch een tweede keer, en opnieuw had de topscorer van de Rode Duivels er een zeer belangrijk aandeel in. Met een listig balletje bereikte hij Candreva, die vervolgens Martinez bediende. 2-0 was meteen ook de ruststand.

De tweede helft leek een zondagswandeling te worden voor de Milanezen. Lukaku miste kort na de pauze van dichtbij een prima kans op de 3-0. Even later kreeg Inter vervolgens het deksel op de neus. Omar Colley (ex-Genk) mikte eerst nog op de paal, maar de rebound van Morten Thorsby ging via Handanovic tergend traag over de doellijn. 2-1.

Sampdoria kwam na de aansluitingstreffer nog een aantal keer sterk opzetten. Romelu Lukaku verdween naarmate de wedstrijd vorderde steeds meer uit het wedstrijdbeeld bij een zwoegend Inter. Het bleef nagelbijten tot het einde voor de Nerazzurri, maar uiteindelijk trokken ze de drie punten toch nog over de streep: 2-1 was de eindstand.

In de stand komt Inter nu op 57 punten. Dat zijn er 6 minder dan leider Juventus en 5 minder dan Lazio.