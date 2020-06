Elio Di Rupo sluit deur voor deelname PS aan nieuwe ‘Zweedse’ regering

De PS heeft niet de intentie om het werk van de voorzitters van MR, Open Vld en CD&V in het kader van de federale formatie te doorkruisen, “maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat ze een nieuwe Zweedse coalitie willen opzetten, die in mei 2019 nochtans afgestraft werd door de kiezer”. Dat zegt PS-kopstuk Elio Di Rupo maandag in Le Soir.