Nationale Veiligheidsraad beslist woensdag over heropening evenementensector

De laatste vergadering van de Nationale Veiligheidsraad voor de vakantie staat woensdag op de planning, met de eventuele heropening van de evenementensector op de agenda. “We moeten zorgvuldig bekijken hoe we op een veilige manier verder kunnen”, zegt voorzitter van de exitgroep Erika Vlieghe in De Ochtend op Radio 1.

De regels zijn lakser geworden, maar infectiologe Erika Vlieghe hamert erop dat het virus nog steeds in het land is. ‘Er zijn geen beelden meer van zieke mensen en hardwerkende verpleegkundigen, het virus is onzichtbaar maar het is zeker nog niet gedaan’, waarschuwt ze.

Nu zijn veel activiteiten toegelaten in de buitenlucht, waar de kans op infectie kleiner is. Maar als die activiteiten binnen plaatsvinden, wordt dat risico veel groter. Over de toekomst van de evenementensector wordt woensdag beslist. “We moeten zorgvuldig bekijken hoe we op een veilige manier verder kunnen”, zegt Vlieghe. “De zaken moeten nog steeds nauwgezet opgevolgd worden, en we moeten bekijken wat de gevolgen zijn van alle beslissingen. Kort op de bal spelen blijft belangrijk.”

Feestjes

“We hebben de indruk dat het niet meer zo erg is, het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen vrijheden geven en beseffen dat het virus niet weg is”, zegt Vlieghe. De feestjes die afgelopen weekend plaatsvonden na het verplichte sluitingsuur van de horeca vindt Vlieghe “niet verstandig”. Horeca Vlaanderen pleit voor een later sluitingsuur, zodat mensen niet de nood hebben om nog te feesten wanneer de cafés sluiten. Maar dat vindt Vlieghe geen goed idee. “Hoe langer mensen mogen drinken en uitgaan, hoe minder ze de regels gaan opvolgen.” Een vroeger sluitingsuur is ook niet per se de oplossing voor Vlieghe.

“Dit gaat meer dan enkel over een sluitingsuur, het gaat vooral om mensen niet goed overweg kunnen met de nieuwe normaal”, zegt ze. “We hebben een aantal vrijheden terug, maar niet alles.”

Om die nieuwe normaal duidelijker te maken, vindt Vlieghe dat er meer informatie moet gegeven worden over waar er nog covid-19 is, en moet men blijven uitleggen wat de risico’s zijn en hoe belangrijk het is dat iedereen zich aan de regels houdt. “We dragen allemaal een verantwoordelijkheid”, zegt ze. Voor haar maakt een mondmasker ook deel uit van die nieuwe normaal. “Mondmaskers hebben belang, ik zet mijn mondmasker soms op als statement: het beschermt anderen, en anderen beschermen jou.”

Om een situatie zoals in Duitsland, waar er plots een hogere reproductiewaarde is van het virus, te vermijden, moet iedereen de protocollen goed bewaken, vindt Vlieghe. “Iedereen draagt een verantwoordelijkheid, zowel bedrijven als het verenigingsleven, om de regels na te leven. Dat is niet leuk, maar regels moeten strak opgevolgd worden.”