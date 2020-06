Sport uit je kot in Genk

Genk - Met 5 zijn ze: Mirella, Sandra, Sabrina, Ellen en Maarten. Stuk voor stuk gemotiveerde lesgevers in fitness-centra met een missie: iedereen sportief en gezond houden.

“Maar met de lockdown werd dat heel moeilijk, dus hebben we alternatieven gezocht. Eerst gingen we via online live streaming. Maar toen het mooi weer werd, kwam het idee voor een ‘Sport uit je kot’ op Hemelvaart.” Dat was eenmalig bedoeld maar viel zo in de smaak dat er een vervolg kwam: “Dat zat bomvol en mensen ontdekten dat buiten sporten eigenlijk heel gezond en ook nog eens heel leuk is. Het was de bedoeling om hiermee te stoppen eens de fitness-centra terug open mochten. Alleen bleven de vragen komen om hiermee door te gaan. En dat gaan we dan ook de hele zomer doen..” Met de versoepeling van de coronamaatregelen kan ook meer: “Aanvankelijk zijn we begonnen met groepjes van 18 of 19 mensen met het gevolg dat er wachtlijsten waren. Maar vanaf 1 juli mogen we met 50 mensen incl. de 5 lesgever(s) werken.” Het aanbod spreidt zich voorlopig uit over 6 uur per week: “We doen dat in VBS Bret in Genk en iedereen is welkom!” Inschrijven is wel de boodschap. www.sportuitjekot.be. Volg hen ook op Facebook. (FH/GF)

OS: “Met deze mensen kom je de hele zomer uit je kot. En fit!”