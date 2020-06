Gerecht graaft naar lichaam negenjarig slachtoffer van seriemoordenaar Fourniret

In de Franse gemeente Ville-sur-Lumes, bij de Belgische grens, wordt vanaf vandaag gegraven naar het lichaam van Estelle Mouzin. Het negenjarige meisje verdween in 2003. Ze was een van de laatste slachtoffers van seriemoordenaar Fourniret, die al veroordeeld is voor acht moorden op meisjes en jonge vrouwen, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet.