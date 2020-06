Huisartsen slaan alarm: “Mensen zitten hoestend en zonder mondmasker in de wachtkamer”

Hoera, feestje, corona is voorbij! Dat lijken we toch met z’n allen te denken. “We houden ons niet aan de bubbels van tien, we gaan werken met een hoestje, kinderen met koorts sturen we toch naar school, mondmaskers dragen we niet”, zegt huisarts Fien Van Stappen. Samen met veel van haar collega’s slaat ze alarm. “Een nieuwe opstoot loert om de hoek.”