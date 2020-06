Eurovisiesongfestival: nog maar 18 van de 41 landen herkansen in 2021 met zelfde kandidaat

Frankrijk moet niet alleen een nieuw lied, maar ook een nieuwe artiest zoeken voor het Eurovisiesongfestival. Na de annulering van de editie van afgelopen mei werden alle kandidaten uitgenodigd om in 2021 deel te nemen, maar de meesten kiezen niét voor de herkansing.

Aanvankelijk leek het erop dat het deelnemersveld voor het Eurovisiesongfestival 2021 in Rotterdam een exacte kopie zou worden van de ruim veertig kandidaten voor de afgelaste editie van dit jaar. De organisatie stelde destijds dat alle zangers, zangeressen en groepen opnieuw mogen meedoen zolang ze maar met een ander liedje op de proppen komen. Maar niet alle artiesten blijken nog tijd te hebben om volgend jaar op het podium te staan. Zo verliest Frankrijk zanger en acteur Tom Leeb, die afgelopen lente met zijn inzending flink in de kijker liep. “Mijn agenda is te druk om deel te nemen in 2021. Er komen andere mooie dingen voor in de plaats”, liet hij zopas optekenen.

Van de 41 deelnemers zijn er nog maar 18 landen die al zeker dezelfde kandidaat sturen. Voor ons land is dat uiteraard Hooverphonic. Voorts sturen ook Australië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Bulgarije, Tsjechië, Georgië, Griekenland, Israël, Letland, Malta, Roemenië, San Marino, Slovenië, Zwitserland en Oekraïne dezelfde naam om deel te nemen aan de voorronde. Nederland en Spanje, rechtstreeks in de finale, kunnen opnieuw rekenen op respectievelijk Jeangu Macrooy en Blas Cantó.