Nederland maakt eigen ‘Kamp Waes’

Jeroen van Koningsbrugge werkt aan een Nederlandse versie van Tom Waes’ succesprogramma Kamp Waes. Uit de oproep die Van Koningsbrugge aan potentiële kandidaten via Instagram lanceert, valt op te maken dat de insteek dezelfde wordt als in Vlaanderen. Vijftien sportieve mannen en vrouwen zullen worden uitgedaagd de keiharde opleiding van de Nederlandse special forces te volgen.

Ongelofelijk veel zin om dit programma te mogen maken! #KampVanKoningsbrugge ????heb je je al opgegeven?

Van Koningsbrugge is net zo veelzijdig als Tom Waes. In zijn thuisland is hij bekend als acteur, zanger, cabaretier, regisseur en presentator. Bij ons was Van Koningsbrugge onder meer te zien als jurylid in De slimste mens ter wereld. Wanneer Kamp van Koningsbrugge wordt opgenomen en uitgezonden is nog niet duidelijk.