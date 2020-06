Hollywoodacteur Ansel Elgort ontkent dat hij 17-jarig meisje verkrachtte

Amerikaans acteur Ansel Elgort (26), bekend van onder meer films ‘The fault in our stars’, ‘Divergent’ en ‘Baby driver’, heeft gereageerd op een bericht op sociale media waarin een jonge vrouw hem beschuldigde van verkrachting. Volgens de acteur hadden de twee een korte relatie met wederzijdse toestemming.

Vrijdag had een intussen verwijderd Twitter-account een gedetailleerd verhaal gepost waarin een jonge vrouw beschreef dat Elgort haar zou verkracht hebben toen ze 17 jaar was, in 2014. Hoewel hij “wist dat het mijn eerste keer was, ik huilde van pijn en het niet wilde doen”, deed hij volgens haar gewoon door. Hij zou haar ook om naaktfoto’s en een trio met een van haar minderjarige vriendinnen gevraagd hebben.

De acteur ontkent de beschuldigingen in een verklaring. “Haar beschrijving van de gebeurtenissen is simpelweg niet wat gebeurd is. Ik heb nooit iemand aangerand en zou dat nooit doen”, aldus Elgort. “Wat waar is, is dat in New York in 2014, toen ik 20 was, Gabby en ik een korte, legale relatie hadden met volledige wederzijdse toestemming. Helaas ging ik niet goed om met de breuk. Ik stopte met haar te beantwoorden, wat een onvolwassen en gemeen iets is om te doen met iemand.” Daar verontschuldigt de acteur zich uitgebreid voor.