Advertenties zijn vaak zo aanlokkelijk dat we erop klikken zonder wikken en wegen. Dan klikken we ook nog op bestellen en betalen, zonder te weten bij wie we moeten aankloppen als de aankoop niet aankomt. Onze tip: koop alleen bij een webshop die u kent of kunt vertrouwen. Tip 2: de aangekondigde leveringstermijn is in coronatijden even betrouwbaar als een weersvoorspelling.