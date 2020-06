De Adria Tour is in het gezicht van Novak Djokovic ontploft. De exhibitietoernooien in de Balkan die door de nummer één van het mannentennis werden georganiseerd, werden opgeschrikt door de positieve corona-test van de Bulgaarse topspeler Grigor Dimitrov (ATP-19). Met Borna Coric (ATP-33) raakte al een tweede positief geval bekend.