Alex Zanardi (53) vecht voor zijn leven. Opnieuw. Vrijdag kwam hij tijdens een race met zijn handbike in botsing met een vrachtwagen. Na een hersenoperatie van drie uur is zijn toestand stabiel, maar hij blijft wel in levensgevaar. Zanardi reed in de F1, werd kampioen in de Indycar, verloor beide benen in een crash en werd vervolgens vier keer paralympisch kampioen met zijn handbike. De Italiaan is een van de meest inspirerende figuren in de sportwereld. Nu bidt de sportwereld voor zijn overleven.