Verpleegster die gefotografeerd werd in lingerie onder beschermend pak, heeft een nieuwe job

De verpleegkundige die in één klap wereldberoemd werd omdat ze lingerie droeg onder haar doorzichting beschermingspak in het ziekenhuis, heeft een nieuwe job beet. Wie de foto’s gezien heeft zal niet verrast zijn: ze gaat als model aan het werk.

Nadia Zhukova heet ze, de 23-jarige Russische verpleegkundige die vorige maand viraal ging op het internet. Het doorzichtige beschermingspak dat ze moest dragen door het coronavirus was wat warm, vond ze, dus droeg ze er alleen maar lingerie onder.

De mannelijke patiënten zullen het wellicht niet erg gevonden hebben, maar de directie van het ziekenhuis in Tula kon er niet om lachen. “Dit is niet in overeenstemming met de vereisten voor medische kleding”, klonk het toen. En ze werd ervoor geschorst.

Te warm

Maar Zhukova beet van zich af. Ze verdedigde zich door te zeggen dat ze het te warm vond, en na massale kritiek keerde het ziekenhuis op zijn beslissing terug. De Russische schone mocht haar job dus houden en heeft op sociale media ook ander goed nieuws te melden: ze heeft een nieuw bijberoep beet.

Het zal niemand verbazen dat ze werk vond als model bij ZASport, een Russisch merk van sportkledij. Op de website van het merk staat een interview met haar, waarin ze toegeeft nog beschaamd te zijn over de heisa. “Het is mij nog altijd een mysterie hoe die foto zich zo snel heeft kunnen verspreiden. Ik herinner me dat ik terugkeerde naar huis na mijn shift en dat mensen de link naar het verhaal al met mij aan het delen waren.”

Het was een van haar collega’s die de foto’s gemaakt had. “Ik herkende mezelf natuurlijk meteen en heb mijn sociale media meteen afgesloten. Ik was niet klaar voor zoveel aandacht.” Vandaag is ze dat duidelijk wel. “Mijn job blijven uitoefenen heeft me toen enorm geholpen. Iedereen steunde me. Je moet begrijpen: met zo’n pak werken voelt aan als werken in een sauna. Het wordt zelfs moeilijk om te ademen en te stappen als het draagt.”