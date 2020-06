Politie wil nieuw overleg met Hasseltse cafébazen: “sluitingsuur móet beter worden gerespecteerd”

De politie Limburg Regio Hoofdstad plant deze week nieuw overleg met de Hasseltse cafébazen, nu blijkt dat sommige zaken het niet altijd even nauw nemen met het verplichte sluitingsuur. “Het kan niet de bedoeling zijn dat we voortaan elk weekend met het vingertje moeten staan zwaaien.”

Zaterdagavond 21 uur. Op de terrasjes aan het Dusartplein is geen vrij stoeltje of tafeltje meer te bespeuren. Na een iets of wat aarzelende start hebben de Limburgers duidelijk opnieuw de weg naar de ...