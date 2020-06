Lopers opgelet: zowel in Hoeselt als in Bocholt werd afgelopen week een jogger aangevallen door een buizerd. “Een broedende buizerd wil zo haar nest beschermen”, zegt jogger Jo Wagemans (64). Ze kwamen er met de schrik vanaf.

Een jaar of tien geleden is jogger Jo Waggemans uit Hoeselt al eens tot bloedens toe aangevallen door een buizerd. Afgelopen week was het opnieuw bijna zover. Hij wil de lopers van de virtuele Hoeselt ...