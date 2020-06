Onfrisse handel van HelloFresh: “Een klik en je moet al betalen”

Hasselt / Kortessem -

Het gaat goed met HelloFresh, leverancier van maaltijdboxen, met verse ingrediënten die u thuis in de pan moet klaarmaken. Het bedrijf werd pas in 2011 opgericht maar verkoopt intussen tientallen miljoenen boxen wereldwijd per maand. Daar zijn wel eens maaltijden bij waar niemand om gevraagd heeft.