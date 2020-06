De Amerikaanse politie uit Michigan is een onderzoek gestart naar een zwarte man die maandag een winkelmedewerker van Macy’s in elkaar sloeg. De man was het gevecht gestart nadat het personeelslid hem n**** zou genoemd hebben. Warenhuisketen Macy’s liet weten achter de medewerker te staan en verklaarde dat hij geen conflict had uitgelokt.