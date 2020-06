Toptenniser Dimitrov test positief op corona, finale Adria Tour met Djokovic afgelast

Toptennisser Grigor Dimitrov heeft positief getest op Covid-19. Dat heeft de 29-jarige Bulgaar zondag zelf bevestigd. Dimitrov nam de voorbije weken aan de exhibitietoernooien van de Adria Tour die door Novak Djokovic werden georganiseerd en waar van social distancing geen sprake was. De finale met Djokovic die zondag in het Kroatische Zadar had moeten plaatsvinden werd prompt afgelast. Ook Djokovic en co moeten nu vrezen voor besmetting.

“Hoi iedereen, ik wou even aan mijn fans en vrienden laten weten dat ik bij mijn thuiskomst in Monaco positief heb getest op Covid-19. Die boodschap postte Grigor Dimitrov, nummer 19 op de wereldranglijst, zondagavond op zijn Instagram-pagina. “Ik wil zeker zijn dat iedereen met wie ik in contact ben gekomen de voorbije dagen getest wordt en de nodige veiligheidsvoorzorgen neemt. Het spijt me ontzettend voor de schade ik eventueel heb berokkend. Ik ben nu terug thuis en ben herstellende. Bedankt voor jullie steun en blijf alsjeblieft gezond.”

Een boodschap die hard zal aankomen in de tenniswereld. Grigor Dimitrov nam de voorbije weken deel aan de Adria Tour, een reeks exhibitietoernooien in de Balkan die werden georganiseerd door nummer één Novak Djokovic. Zaterdag speelde Dimitrov in dat verband nog een partij in het Kroatische Zadar tegen Borna Coric, maar daar maakte hij al een erg slappe indruk. De finale van het toernooi tussen Novak Djokovic en Andrey Rublev werd zondagavond last-minute afgelast.

Ook Djokovic en Zverev besmet?

Grigor Dimitrov (L), Alexander Zverev (C) en Novak Djokovic (R) vorige week samen in de tribune in Belgrado Foto: EPA-EFE

Novak Djokovic mag zich terecht zorgen maken. De nummer één van het mannentennis kreeg de afgelopen week bakken kritiek te slikken over de losse manier waarop hij en zijn collega-tennissers omgingen met de corona-regels tijdens de Adria Tour. Tijdens het eerste deel van de Adria Tour in Belgrado zaten de tribunes volgepakt met fans. Spelers deelden knuffels uit, verbroederden met ballenjongens en fans alsof corona niet bestond. Zondagavond na afloop van het tornooi dook het hele gezelschap met toppers Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev en Grigor Dimitrov – een lokale discotheek in om te gaan fuiven. Ook de Servische basketbalprof Nikola Jankovic was volgens sommige bronnen toen aanwezig. Jankovic testte eerder deze week al positief op corona. Is het hele gezelschap nu besmet?

