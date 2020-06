Hittegolf op komst, maar openluchtzwembaden mogen niet open: "Dit is broodroof."

Oudsbergen -

"Dat openluchtzwembaden deze week nog altijd gesloten moeten blijven, is broodroof." Dat zegt Lode Nulmans. De uitbater van recreatieoord Wilhelm Tell in Oudsbergen zegt dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is om zwemmen in open lucht nog te verbieden. De komende dagen worden er tropische temperaturen voorspeld en wordt het hoogzomer. Maar voor verkoeling kan u dus niet terecht in een openluchtzwembad. Nulmans zou Wilhem Tell deze week al graag openen. Al was het maar als testperiode voor de officiële heropening van de zwembaden vanaf 1 juli.