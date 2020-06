Peltenaar Michel ontwaakt na vier weken uit coma én trouwt met zijn Brigitte

Sint-Truiden -

Brigitte Weyermans (61) en Michel Heylen (66) zouden in mei in het huwelijksbootje stappen. Maar in maart werd Michel getroffen door Covid-19 en uiteindelijk belandde hij zelfs vier weken in coma. Zaterdag kwam een einde aan die moeilijke periode en kon het koppel toch het jawoord geven. “Ik dacht dat ik het nooit zou halen”, zegt Michel.