Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) wil dat een eventueel pardon van België voor het koloniale verleden niet “gratuit” is, maar ook kijkt naar mogelijke flankerende maatregelen. Dat zei hij zondag in De zevende dag .

Afgelopen woensdag kwamen de fractieleiders in de Kamer overeen dat de Kamer zich gaat buigen over het koloniaal verleden in Congo, Rwanda en Burundi. Hoe dat precies zal gebeuren, binnen de commissie ...