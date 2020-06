Drie bestuurders spelen rijbewijs kwijt bij controles in Lanaken en Maasmechelen

Lanaken / Maasmechelen - Drie bestuurders zijn in de nacht van zaterdag op zondag hun rijbewijs voor 15 dagen kwijtgespeeld bij een BOB-actie in de gemeenten Lanaken en Maasmechelen. Eentje had te veel gedronken, twee testten positief op drugs. Nog eens zes bestuurders moesten hun auto zes of drie uur aan de kant laten staan omdat ze over de alcohollimiet zaten. In de auto van een overtreder werden flessen lachgas gevonden. Die werden in beslag genomen. Andere overtredingen die werden vastgesteld waren: gsm achter het stuur en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Een bestuurder kreeg een waarschuwing omdat hij niet in orde was met de aanhangwagen