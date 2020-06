Twee brandjes in Maaseik

Maaseik - MAaseik De brandweer is zaterdag even na 18 uur opgeroepen voor een vegetatiebrand op de Leugenbrugweg in Aldeneik. Een boomstronk was er aan het smeulen gegaan bij het verbranden van onkruid. De brandweer ging ter plaatse om te blussen. In het centrum van Maaseik werd in de Monseigneur Koningsstraat rond 20.30 uur een tweede vegetatiebrandje opgemerkt. De haag aan het oud ziekenhuis stond in brand. De brand aan de haag doofde uit zichzelf. De brandweer ging ter plaatse voor controle. Een patrouille van de politie kon in de buurt niets verdachts opmerken.