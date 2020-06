Politie moet optreden tegen feestvierende jongeren in Brussel

Zaterdagnacht vond op het Flageyplein in Brussel een massabijeenkomst plaats. Op de video’s die de ronde doen op sociale media is te zien hoe honderden mensen dicht bij elkaar stonden te dansen. De politie ging ter plaatse om de mensen uit elkaar te halen, maar het feestje werd gewoon verplaatst naar andere plaatsen in de buurt.