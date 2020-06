In Antwerpen stonden de tunnels onder water, in Torhout viel er op enkele uren meer water uit de lucht dan in de afgelopen maanden en in heel wat delen van het land was er grote wateroverlast. We kregen de afgelopen dagen afwisselend te maken met warme temperaturen en stevig onweer. En dat is iets dat we gewoon gaan moeten worden. Zomerregen zal in de toekomst gelijkstaan aan stortregen.