Arsenal-doelman loopt horrorblessure op, dader ontsnapt aan rood… en scoort winnende treffer in 94ste minuut

Bernd Leno heeft zaterdag in het duel met Brighton & Hove Albion mogelijk een zeer ernstige knieblessure opgelopen. De Arsenal-doelman werd tijdens een sprong uit balans gebracht door Brighton-spits Neal Maupay en kwam daarna slecht neer. Over zijn toestand is nog niks geweten, maar er wordt gevreesd voor een ernstige knieblessure. Leno maakte zijn gevoelens tegenover Maupay zeer duidelijk terwijl hij met een stretcher van het veld werd gedragen. Diezelfde Maupay scoorde, ironisch genoeg, de winnende treffer voor Brighton in de 94ste minuut.