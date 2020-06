Maasmechelen -

De politie is een onderzoek gestart naar een incident in Eisden zaterdag rond 22.30 uur. Op de Oude Baan was een man zwaargewond geraakt bij vermoedelijk een steekpartij. Hij werd in een auto naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het slachtoffer werd zaterdag geen verdere informatie gegeven.