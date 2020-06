Kylie Jenner helpt ‘de onbekende Kardashian’ met peperdure strijd om dochter

Kylie Jenner (22) helpt haar halfbroer Rob Kardashian (33) uit de financiële miserie, zo melden Amerikaanse media.

Rob is de onbekende Kardashian aangezien hij verkoos niet mee te werken aan de succesvolle realityreeks Keeping up with the Kardashians. Hij ving dan ook niet het grote geld verbonden aan de serie. Centen die hij nochtans goed had kunnen gebruiken om de rechtszaak te bekostigen waarin hij met zijn ex Blac Chyna verwikkeld zit.

Rob kreeg met haar een dochtertje, Dream, en de voogdijschap is het voorwerp van een aanslepende, peperdure strijd. Volgens Radar Online kreeg de man al financiële steun van familieleden Kris en zus Khloe, maar nu springt ook Jenner bij. Dat moet wel lukken, want ze voerde afgelopen jaar de lijst met best verdienende celebrities aan.