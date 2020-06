Waarom er plots een krantje met anti-Chinese propaganda in uw bus zit

Veel Vlamingen keken de voorbije weken vreemd op bij het openen van hun brievenbus. Daarin zat een exemplaar van ‘The Epoch Times’, een Chinees krantje. Vol samenzweringstheorieën over hoe de Chinese Communistische Partij (CCP) de verantwoordelijkheid draagt voor de coronacrisis. Op z’n minst gezegd is het bizar.

“We staan op tegen de vernietiging die het communisme heeft aangericht in deze wereld.” En ook: “Als het Communistisch Regime enig mededogen had getoond voor het Chinese volk en open en transparant had ...