In Aaigem is zaterdagnamiddag een 61-jarige wielertoerist overleden aan een hartstilstand. De man werd onwel op de fiets en kwam ten val. Hij werd vervolgens gedurende lange tijd gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk in de ziekenwagen. Wielertoerist Paul was bezig aan een fietstocht met zijn makkers van WTC Jong en Fit uit Zele.