Nieuwe studie: antilichamen tegen Covid-19 blijven slechts twee à drie maanden in bloed

Mensen die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus hebben slechts een korte tijd antilichamen in hun bloed. Uit verschillende Chinese studies blijkt dat de antilichamen voor Covid-19 slechts twee à drie maanden waarneembaar zijn in het bloed van besmette personen. Voor andere, gelijkaardige virussen zoals SARS of MERS blijven er tot een jaar antilichamen zichtbaar. Wat dit betekent voor de immuniteit tegen Covid-19 blijft nog onduidelijk.