Lommel rijdt minder mobiele mensen rond in een fietsriksja

Lommel -

Mensen die slecht te been zijn kunnen in Lommel voortaan toch genieten van een traptochtje. Het dienstencentrum van de stad stelt namelijk een fietsriksja ter beschikking. Dit opvallende trapvoertuig waarbij twee personen in een zeteltje kunnen plaatsnemen, kan aangedreven worden door een mantelzorger. Maar er staan ook 30 vrijwilligers klaar om erop uit te trekken.