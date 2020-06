Politie start onderzoek naar vechtpartij tussen twee groepen jongeren in Neeroeteren

Maaseik -

De politie is een onderzoek gestart naar de vechtpartij van zaterdagochtend in de Sint-Lambertuskerkstraat in Neeroeteren. Even na 1 uur was een discussie ontstaan tussen twee groepen jongeren op het Krameltplein. De twee kampen trokken al ruziemakend door de wijk. Intussen is een proces-verbaal opgesteld. De agenten verzamelden al wat gegevens. Aan de partijen wordt gevraagd om hun verwondingen te laten vaststellen door een dokter en de documenten in het politiekantoor binnen te brengen.